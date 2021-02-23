Видео и фото салюта на 23 февраля 2021 года в Новосибирске: в небо запустили 800 фейерверков

Фейерверк длился почти 20 минут.
Фото: Евгений КОЧКИН
День защитника Отечества в этом году отмечался скромно: причина тому - отмена массовых мероприятий из-за коронавируса. Однако все-таки одну традицию, несмотря на пандемию, соблюли: праздничный фейерверк у Оби состоялся. Мы публикуем лучшие видео и фото салюта на 23 февраля 2021 года в Новосибирске.
Салют начался в 21.00.
Фото: Евгений КОЧКИН
Военные постарались, чтобы праздничный фейерверк получился зрелищным:
Фейерверк стал одной из немногих традиций, которую не отменили из-за пандемии.
Фото: Евгений КОЧКИН
- Продолжительность салюта составила около 20 минут, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального военного округа.
Сибиряки услышали 30 залпов из гаубиц
Фото: Евгений КОЧКИН
За это время сибиряки услышали 30 залпов из гаубиц и увидели более 800 фейерверков, выпущенных из салютных установок.
Горожанее увидели более 800 фейерверков.
Фото: Евгений КОЧКИН
Пользователям соцсетей салют понравился:
- С праздником, сибиряки!
Сибирякам салют понравился.
Фото: Евгений КОЧКИН
- Давно не видела таким красивым наш ночной город.
Салют многие новосибирцы могли наблюдать из окна.
Фото: Евгений КОЧКИН
- Всем нашим защитникам - спасибо, - пишут в соцсетях комментаторы.
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