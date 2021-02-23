Видео и фото салюта на 23 февраля 2021 года в Новосибирске: в небо запустили 800 фейерверков

Фейерверк длился почти 20 минут. Фото: Евгений КОЧКИН

День защитника Отечества в этом году отмечался скромно: причина тому - отмена массовых мероприятий из-за коронавируса. Однако все-таки одну традицию, несмотря на пандемию, соблюли: праздничный фейерверк у Оби состоялся. Мы публикуем лучшие видео и фото салюта на 23 февраля 2021 года в Новосибирске.

Салют начался в 21.00. Фото: Евгений КОЧКИН

Военные постарались, чтобы праздничный фейерверк получился зрелищным:

Фейерверк стал одной из немногих традиций, которую не отменили из-за пандемии. Фото: Евгений КОЧКИН

- Продолжительность салюта составила около 20 минут, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального военного округа.

Сибиряки услышали 30 залпов из гаубиц Фото: Евгений КОЧКИН

За это время сибиряки услышали 30 залпов из гаубиц и увидели более 800 фейерверков, выпущенных из салютных установок.

Горожанее увидели более 800 фейерверков. Фото: Евгений КОЧКИН

Пользователям соцсетей салют понравился:

- С праздником, сибиряки!

Сибирякам салют понравился. Фото: Евгений КОЧКИН

- Давно не видела таким красивым наш ночной город.

Салют многие новосибирцы могли наблюдать из окна. Фото: Евгений КОЧКИН

- Всем нашим защитникам - спасибо, - пишут в соцсетях комментаторы.

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