Салют на 23 февраля 2021 года в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Из салютных установок в небо выпустят более 800 фейерверков. Фото: Влад КОМЯКОВ

Салют на 23 февраля 2021 года в Новосибирске станет красивой точкой в праздновании Дня защитника Отечества. Фейерверк на берегу Оби и наша прямая онлайн-трансляция начнутся в 21.00.

Военные обещают, что зрелище будет очень красивым: в течение 20 минут горожане услышат 30 залпов из гаубиц, а из салютных установок в небо выпустят более 800 фейерверков.

Уважаемые читатели, если вы хотите присоединяться к нашей онлайн-трансляции, то присылайте ваши фото и видео на наш WhatsApp/Viber: 8-923-145-11-03. Мы обязательно все опубликуем.