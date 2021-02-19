Салют на 23 февраля 2021 года в Новосибирске: во сколько будет и где посмотреть

Салют начнется в 21.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Салют на 23 февраля 2021 года в Новосибирске состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом КП-Новосибирск рассказали новосибирские военные, которые отвечают за его организацию:

— Праздничный салют состоится в 21.00 по местному времени на берегу реки Обь, его продолжительность составит около 20 минут, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального военного округа.

За это время будет совершено 30 залпов из гаубиц. Из салютных установок в небо будет выпущено более 800 фейерверков.

— Артиллеристы общевойскового объединения Центрального военного округа уже провели репетицию праздничного салюта, приуроченного ко Дню защитника Отечества. Репетиция проходила на полигоне в Новосибирской области, — уточнили в пресс-службе.

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