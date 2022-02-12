В Новосибирске учительница, уволенная за ролик со стриптизом, стала репетитором

Девушка не бросила преподавать русский язык после скандала с увольнением. Фото: предоставлено героями публикации

Новосибирская учительница вернулась к преподаванию после скандала с увольнением из-за откровенного видео. Девушка сообщила об этом КП-Новосибирск.

— Я занимаюсь репетиторством, в «Новоколледж» я не пошла работать. Понятно, я бы хотела оставить эту историю в прошлом. Не к чему это сейчас вспоминать, — написала девушка.

Напомним, скандал случился в декабре прошлого года — молодую учительницу русского языка грозились уволить из онлайн-гимназии за откровенное видео в инстаграме. Ролик со стриптизом одна из учениц показала своей маме, она пожаловалась директору. После этого педагог лишилась работы.

Девушку поддержали ученики и пользователи соцетей, однако на нее обрушилась волна хейта. Кто-то даже выложил ее фото на сайте OnlyFans.

Директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов предлагал учительнице работу, однако она отказалась — не устроили условия.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Репетитора никто не уволит»

Юрист Инесса Рябинина говорит, что закон об образовании требует от школьного учителя быть соблюдать определенные нормы поведения, и нарушени ягрозят увольнением. Однако на частных репетиторов это не распространяется.

— Если у школы нет аккредитации, то нужно смотреть трудовой договор с работником. Работник должен быть предупрежден о том, что не может выставлять в интернете видео с откровенными танцами. Если такого пункта нет в договоре — можно заявить иск о восстановлении на работе. Однако если лицензия на образовательную деятельность есть, то девушка является педагогом и не может совмещать выбранную профессию с взрослым хобби. Ей придется выбрать, так как законодательно определено, что учитель должен являть собой личность с высокими моральными качествами, — сообщила КП-Новосибирск семейный юрист Инесса Рябинина.

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