Власти передумали лишать «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора

Власти не будут лишать статуса действующего регоператора. Фото: «Экология-Новосибирск»

Комиссия приняла решение оставить действующим региональным оператором в Новосибирской области «Экологию-Новосибирск». Заседание комиссии по вопросу лишения статуса регоператора прошло 8 февраля.

— Все нарушения были совершены в прошлом году, но в итоге мусор вывезли. На том основании, что все нарушения устранили, комиссия приняла решение отказать в лишении статуса, — сообщает источник РБК.

В январе губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что за последние месяцы мусорная компания выровняла ситуацию с вывозом мусора. «Экология-Новосибирск» действительно исправила ошибки, и теперь не лишится статуса регионального оператора.

Напомним, компания в декабре 2021 года подавала иск на самобанкротство, так как задолженность компании оценили почти в 2 миллиарда рублей. После этого Группа «ВИС» предложила выделить 700 миллионов рублей регоператору на погашение части долга.

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