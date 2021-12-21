Регоператор «Экология-Новосибирск» подал в Арбитражный суд иск о самобанкротстве

Регоператор по вывозу мусора подал на самобанкротство. Фото: «Экология-Новосибирск»

Компания по вывозу твердых коммунальных отходов «Экология-Новосибирск» подала исковое заявление в арбитраж с требованием о самобанкротстве. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Новосибирской области.

— Заявление ООО «Экология-Новосибирск» о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ «О несостоятельности»). Сумма исковых требований 1 858 282 000, — указано в деле.

На пресс-конференции в четверг, 16 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечал, что при поддержке правительства Новосибирской области существует возможность передать полномочия «Экологии-Новосибирск» муниципальному перевозчику отходов «Спецавтохозяйство», сделав их новым регоператором.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о намерении регионального оператора подать на самобанкротство.

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