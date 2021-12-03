Компания «Экология-Новосибирск» объявила о самобанкротстве

«Экология-Новосибирск» решила объявить себя банкротом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный оператор по обращению с ТКО Новосибирской области «Экология-Новосибирск» решил объявить себя банкротом. Об этом сообщается на портале «Федресурс».

— Общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» настоящим уведомляет всех заинтересованных лиц о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» банкротом, — сообщается на портале.

Напомним, в последнее время компания часто фигурирует в судебных разбирательствах. Ранее КП-Новосибирск писала о том, что с «Экологии-Новосибирск» взыщут 171, 3 миллион рублей долга за вывоз мусора. Такое решение приял суд по иску компании, занимающейся транспортировкой мусора, в отношении регоператора. Позже, иск к регоператору подал один из подрядчиков из-за долга и неустойку за вывоз мусора. Он требовал выплатить ему 128 миллионов рублей.

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