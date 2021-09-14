Суд взыскал с «Экологии-Новосибирск» 171 миллион долга за вывоз мусора

С «Экологии-Новосибирск» взыщут 171, 3 миллион рублей долга за вывоз мусора. Фото: Андрей КОПАЛОВ

С «Экологии-Новосибирск» взыщут 171, 3 миллион рублей долга за вывоз мусора. Такое решение приял суд по иску компании, занимающейся транспортировкой мусора, в отношении регоператора.

Теперь «Экология-Новосибирск» будет выплачивать компании 153,9 миллионов рублей задолженности за период с апреля по декабрь 2019 года, а также 17,4 миллиона рублей пени за период с июня 2019 года по сентябрь 2021 года.

К слову, встречный иск регоператора о взыскании с компании 318,5 миллионов штрафа суд отклонил.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, арбитражный суд в Новосибирске может взыскать с «Экологии-Новосибирск» 128,5 миллионов рублей. Иск подал один из подрядчиков из-за долга и неустойку за вывоз мусора. Как сообщается в материалах дела, регоператор не полностью рассчитался с компанией за работу в апреле 2019 года.

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Регоператор подавал встречный иск, однако он был отклонен (подробнее).

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