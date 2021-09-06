Перевозчик отсудил у «Экологии-Новосибирск» 128 миллионов рублей долга и неустойки

Арбитражный суд в Новосибирске может взыскать с «Экологии-Новосибирск» 128,5 миллионов рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Арбитражный суд в Новосибирске может взыскать с «Экологии-Новосибирск» 128,5 миллионов рублей. Иск подал один из подрядчиков из-за долга и неустойку за вывоз мусора.
Как сообщается в материалах дела, регоператор не полностью рассчитался с компанией за работу в апреле 2019 года. «Экология-Новосибирск», в свою очередь подала в арбитраж встречный иск на 232,5 миллионов, заявив, что при исполнении контракта со стороны подрядчика было выявлено множество нарушений.
Однако суд отклонил иск регоператора в связи с отсутствием доказательств. И встал на сторону подрядчика, постановив взыскать с «Экологии-Новосибирск» заявленную сумму.
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