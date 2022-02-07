В Новосибирске суд начал процедуру банкротства «Экология-Новосибирск»

Арбитражный суд начал процедуру банкротства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске Арбитражный суд начал процедуру банкротства оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск». Об этом говорится в картотеке судебных дел.

— Информация о принятом судебном акте — введение наблюдения, — говорится в документе.

Напомним, ранее в конце декабря 2021 года компания «Экология-Новосибирск» подала исковое заявление в арбитраж о признании себя банкротом из-за крупного долга. Сумма составила 1 858 282 000 рублей.

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