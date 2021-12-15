Новосибирские власти не исключают расторжения договора с «Экология-Новосибирск»

Контракт с регоператором может быть расторгнут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что контракт с регоператором «Экология-Новосибирск» может быть расторгнут в том случае, если компания не выплатит долги котрагентам.

Напомним, на прошлой неделе регоператор по вывозу мусора подал в суд на самобанкротстве. У компании образовались большие долги перед перевозчиками, с которыми она сотрудничала.

— Нужно объективно отметить, что оператор выровнял ситуацию с вывозом мусора. Но в отношении расчетов со своими перевозчиками, полигонами — ситуация действительно довольно напряженная. Со многими контрагентами удалось прийти к мировому соглашению и установить графики погашения задолженностей. Однако заключить такие соглашения удалось не со всеми, — пояснил глава региона на пресс-конференции 15 декабря. — Вероятно, это повлияло, в том числе, и на решение о самобанкротстве. Самобанкротство — это не приговор. В процедуру наблюдения как вошел, так и вышел. Главное, что решен вопрос по урегулированию задолженности.

При этом глава региона отметил, что в том случае, если ситуация не выровняется, то власти будут готовы запустить процедуру расторжения контракта с регоператором.

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