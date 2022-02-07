Белочка, лиса и снегирь будут бороться за звание талисмана Новогодней столицы в Новосибирске

Терешкова рассказала, что зоопарк выставил своих животных на голосование ради пиара. Фото: скриншот пресс-конференции

В понедельник, 7 февраля, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала конфликт из-за голосования за талисман Новогодней столицы России на пресс-конференции с журналистами. Ранее в Новосибирском зоопарке попросили не использовать их животных в «политическом фарсе».

— В одновременных опросах в новосибирских пабликах победили медведица Шилка и манул Айша. Но мы должны с вами понимать, что зоопарк попросил больше не использовать животных зоопарка. Это была всего лишь часть выбора претендентов на талисман Новогодней столицы, — уточнила Анна Терешкова.

Вице-мэр отметила, что в новом опросе будут учитываться альтернативные предложения новосибирцев. В выборах смогут поучаствовать и белочка, которая является символом Академгородка, и ручные лисы, и даже снегирь. Сейчас власти будут решать, в каком формате делать новый опрос, чтобы исключить возможность накрутки голосов.

Кстати, победителя официального голосования — орангутана Бату — в зоопарке приставили к награде. Его покормили праздничными вкусняшками и подарили мягкие пледики.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, как Бату вырвался вперед в голосовании.

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