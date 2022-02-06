Зоопарк требует отменить голосование, в котором орангутан мог стать символом Новосибирска

Бату был лидером голосования. Фото: Дизайн: рекламное агентство Мелехов и Филюрин/ Евгений ПРОКИНОВ.

Новосибирский зоопарк попросил отменить голосование за символ новогодней столицы. Администрации зверинца не нравится, что выборы приобрели «политический характер».

— Мы обратились в мэрию Новосибирска месяц назад и предложили новосибирцам выбрать из наших животных талисман Новогодней столицы России 2023 года. Мы надеялись на искренний интерес и позитивное отношение к нашей идее. К сожалению, сегодня мы видим, что наши животные стали участниками фарса, который организовали люди, — говорится на сайте Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

Сотрудники зоопарка уже отправили официальное письмо заместителю мэра, начальнику департамента Культуры спорта и молодежной политики Анне Терешковой.

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