Выборы талисмана Новосибирска обернулись скандалом из-за побеждающей обезьяны

Как вам такой новогодний символ? Дизайн: рекламное агентство Мелехов и Филюрин/ Евгений ПРОКИНОВ.

Немного предыстории: с 2013 года разные города по очереди получают статус Новогодней столицы России. Это такая весёлая замануха для туристов. Каждой новогодней столице положен свой талисман - какой-нибудь симпатичный зверёк. Очередь дошла до Новосибирска, он будет новогодней столицей следующей зимой.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

На сайте мэрии города появился опрос: какое животное сделать талисманом? Жителям предложили обитателей местного зоопарка: снежного барса, амурского тигра, манула, белого медведя и орангутана.

Голосовалка шла вяло. Народ больше возмущался: «Назначили кандидатов, даже у нас не спросив. А где белочка? А где соболь с герба Новосибирска? Где лиса?» Только за счёт пенсионерок и домохозяек набралось две тысячи голосов (на целый город-миллионник). Манулиха по кличке Айша уверенно побеждала.

Скучно, уныло... Ну, типа, как выборы депутатов, где победителей можно предсказать ещё на стадии агитационных плакатов. Но, ребята... Это вам не Избирком. Это интернет!

КТО СТОИТ ЗА БАТУ?

Вялое голосование заметила блогер Алиса Аив, и решила заступиться за самого беззащитного кандидата. Им оказался орангутан Бату. Его, вероятно, вообще в шутку включили в этот бюллетень, и конечно, не рассматривали обезьяну как будущий талисман города. Несчастный Бату плёлся в хвосте. Всего 3%.

«Он самый умный из всех животных, он умеет заворачиваться в одеялко, у него есть жена и дети», - пилила сторисы Алиса. И цифры у Бату стали меняться - 5%... 8%...10%...

Раскрыв в себе дар политехнолога, Алиса рисовала добрые мемы про Бату и неустанно выставляла их в сторис. Следом подключились другие блогеры. Молодежь веселилась и «жала» на обезьяну. И вот уже лохматый Бату - не фиктивный кандидат, а реальный лидер! За несколько дней он легко обошёл всех конкурентов.

В итоге как-то сам собой у жителей сложился образ: орангутан - этакий кандидат от народа, без лоска и смазливой мордахи; тот, в кого не верили организаторы голосования и выдвигали фиктивным кандидатом. И не было сначала в этой истории никакой политики, пока кто-то все не испортил.

КТО ПРИСТРОИЛСЯ К ОБЕЗЬЯНЕ

Однажды жители проснулись, и увидели, что у Бату внезапно появился конкурент, который был вообще на третьем месте. Вперёд рванула медведица. Кто и как за неё голосовал не понятно, а только было заметно, что тысячи голосов у неё появляются ночами. Вечером смотришь - побеждает Бату. Просыпаешься - лидирует Шилка.

Тем временем блогерша Алиса обнаружила атаку на свою страницу в «Инстаграме». Ее комментарии ушли в «теневой бан».

И тут, вот совпадение, на арену вышла оппозиция. Подвязаться к харизматичному и популярному Бату решил городской депутат, возглавляющий в Новосибирске штаб «берлинского пациента». И написал в Facebook пафосный пост, о том, что, мол, именно он сам и стоит за успехом орангутана. Ну, и призвал бороться за обезьяну.

Цитирую: «Уверен, каждый активный житель должен подключиться к кампании и поддержать оппозиционного кандидата. Это самый безопасный и пока ещё легальный протест». Блогерша Алиса огорчилась, пришла в комментарии к депутату «как-то некрасиво он примазывается и аргументация у него дерьмовая», но, как мы помним, ответ ее мало, кто увидел из-за атаки на инстаграм.

Так, благодаря оппозиции медведица стала воплощением административного ресурса. И снова получилось «умное голосование».

Тем временем, Бату и Шилка по своей медийности в Новосибирске затмили Сергея Шнурова и всю олимпийскую сборную России. Про кандидатов написали сотни пабликов и лент. Оппозиционные даже усмотрели руку Кремля, незримо толкающую вперёд белую медведицу. Тут и служба BBC радостно рассказала об обезьяне-оппозиционере, мечтая, что когда-то такой же процент будет у тех, кто к ней присоседился.

В общем, начиналась история по-доброму, как «В мире животных», а заканчивается, как «Чёрное зеркало».

А кто при таком раскладе ближе вам: орангутан или медведица? Или может вообще эту кампанию спасет только белочка? Пишите в комментариях.

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Бату вырвался вперед в народном голосовании на сайте новосибирской мэрии (подробнее).

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