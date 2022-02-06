«Не хочется все портить политическими интерпретациями»: голосование, в котором обезьяна должна была стать талисманом новогодней столицы, отменили

Бату лидировал долгое время. Фото: Дизайн: рекламное агентство Мелехов и Филюрин/ Евгений ПРОКИНОВ.

6 февраля в Новосибирске отменили результаты скандального голосования за символ новогодней столицы, само голосование должно было закончиться 7 февраля. Напомним, в середине января власти объявили голосование за талисман новогоднего Новосибирска. Это на следующую зиму — 2022/23. Все шло ровно — главным претендентом была манулиха Айша. Но блогеры решили, что такая предсказуемость ни к чему. И стали топить за обезьяну — орангутана Бату.

Разразился скандал. Понятно же, что талисман в виде обезьяны весьма неоднозначен для имиджа города. Ну и началась на сайте для голосования битва. А еще выборы начали использовать оппозиционные политики, лукаво приписывая победу Бату себе.

Потом против обезьяны странным образом боролась медведица Шилка. А буквально за сутки до конца голосования с особой мощью рванул снежный барс, который был в аутсайдерах.

В итоге предпоследний день, отведенный под голосование, звериные выборы признали незаконным.

— Мы решили приостановить голосование, потому что вы сами видите, что происходит у нас на сайте. Поэтому мы из уважения к зоопарку решили так сделать. В этом году зоопарку исполняется 75 лет. Они имеют международную репутацию. Конечно, им не хочется ее портить такими политическими интерпретациями, — сказала КП-Новосибирск вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. — Мы их услышали и сейчас приостановили опрос. Мы не хотели доводить до финала. Все остановлено до того, как будет принято решение.

— Какие изменения будут внесены?

— Завтра будем решать. Это была инициатива зоопарка. И этот опрос был первый этап. Мы хотели сделать опрос по просьбе зоопарка и выбрать их талисман, потому что это было очень важно для них. Второй этап был бы другой. Там ведь предлагали и белочку, и других животных. Сейчас будем делать отдельную встречу, думать, как дальше все организовывать...

Напомним, вечером 6 февраля зоопарк выступил с официальным заявлением, что просит остановить голосование и не признавать его результаты.

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