«Дарвин был бы даже рад!»: орангутан может стать талисманом новогодней столицы России

Как вам такой новогодний символ? Дизайн: рекламное агентство Мелехов и Филюрин/ Евгений ПРОКИНОВ.

Пока новосибирцы обсуждают красно-зеленый дизайн новогодней столицы, почти определился ее символ. Орангутан Бату незаметно взобрался на пьедестал, столкнув с него медведицу Шилку и манулиху Айшу. За него на сайте мэрии сейчас отдано большинство голосов. Дизайнер КП-Новосибирск Евгений Прокинов пофантазировал, как можно вписать Бату в новогоднюю концепцию.

Наш дизайнер представил, как бы орангутан вписался в новогоднюю концепцию. Дизайн: рекламное агентство Мелехов и Филюрин/ Евгений ПРОКИНОВ.

Мы позвонили в зоопарк, чтобы узнать биографию возможного новогоднего символа. Ведь не все жители знают, кто такой орангутан Бату. И вот что нам рассказали.

— Бату прибыл к нам из Чешского зоопарка в 2008 году, там же он родился в 1999 году. То есть в Новосибирск Бату прибыл девятилетним. У него есть дочка. Бату очень интеллектуально развит, он умный, находчивый и сообразительный, достаточно уравновешенный. Правда, это зависит от того, как с ним взаимодействовать: можно и разозлить. Вот если с ним нормально себя вести, то и он будет нормальным. Он очень любит арахис, фундук, грецкие орехи. Еще любит какао, — описала Бату для читателей КП-Новосибирск Татьяна Певнева, представитель Новосибирского зоопарка.

Сейчас Бату лидирует в голосовании "Талисман новогодней столицы России". Фото: Владимир Габов

Почему на голосование выдвинули орангатуна, белую медведицу, манула, тигра и барса, если они не водятся в Новосибирской области? На этот вопрос ответил Никита Жирняков, руководитель отдела развития и обслуживания посетителей Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило:

— Мы ориентировались на то, кто именно любимец наших посетителей. Грубо говоря, мы определили топ-5 самых интересных и уникальных животных, которых любят посетители нашего зоопарка. Бату притягивает массу людей благодаря своим прикольчикам. Например, он делает удочку — выкидывает лоскут ткани, к которому люди привязывают фрукты, а он потом их забирает. Он очень активный. Именно поэтому решили, что он тоже достоин быть среди кандидатов в талисманы.

КОНКРЕТНО

Как сейчас распределились голоса?

Орангутан Бату — 34,39%

Манул Айша — 23,8%

Белый медвежонок Шилка — 19,08%

Снежный барс Саян — 12,79%

Амурский тигр Макс — 9,94%

* В голосовании на poll.novo-sibirsk.ru приняли участие уже 11 296 человек.

ЛЫКО В СТРОКУ

«Дарвин был бы даже рад!»

Наш журналист Вадим Алексеев написал шуточное стихотворение о комичной ситуации, когда сибирский город вдруг обзавелся тропическим лохматым талисманом. Мы про Бату, конечно же.

Изначально этот план

Выглядел прилично:

Мы искали талисман Зимний и столичный.

Тигр, барс, медведь, манул

Вышли в кандидаты.

Но собратьев спидманул

Обезьян лохматый.

Он ворвался налету

В праймериз звериный.

Оказался наш Бату

Замедленной миной.

И брутален, и силен…

Парень без изъяна.

Ну и что с того, что он

Типа обезьяна?

На эскизе сей примат

На еловой ветке.

Дарвин был бы даже рад

Дани нашим предкам.

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