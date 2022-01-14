Концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске перенесли на конец 2022 года после протестов

В Новосибирске отменили концерт солиста группы Rammstein 26 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концерт солиста группы Rammstein в Новосибирске 26 января отменили и вместе со всем туром перенесли на декабрь 2022 года. Об этом музыкант сообщил в посте на своей странице в Instagram.

— Проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. К сожалению, в этих условиях провести тур в указанные сроки становится невозможным, — рассказал Линдеманн.

Организаторы концерта в «Экспоцентре» Новосибирска уточнили, что все купленные билеты будут действовать на новую дату — 5 декабря.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на концерт Тилля Линдеманна после жалобы православных активистов. После этого новосибирцы все равно раскупили все билеты на VIP-места, а затем в клипе Линдеманна нашли порнографию.

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