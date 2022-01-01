СКР проверит законность концерта лидера группы Rammstein в Новосибирске

Православные активисты выступают против концерта Линдеманна в Новосибирске. Фото: Елизавета СУХОВА

В Новосибирске объявлен концерт 58-летнего Тилля Линдеманна. Лидер группы Rammstein планирует выступить в городском Экспоцентре 26 января.

«Я НЕНАВИЖУ ДЕТЕЙ»

«Концерты Линдеманна впечатляют энергией, в эпицентре которой слышен его вокал. У Тилля миллионы поклонников по всему миру, артист обладает необыкновенной харизмой, артистизмом и силой голоса», - говорится в анонсе.

Певец намерен представить программу «Ich hasse kinder» («Я ненавижу детей»). Заглавная песня этого шоу уже становилась предметом разбирательства – в одноименном клипе показана советская школа, переполненная кровавыми сценами и насилием.

На анонс концерта обратил внимание Новосибирский Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Эта организация подготовила письмо депутатам Государственной Думы от Новосибирской области. Авторы выступают против концерта Лидеманна.

В довольно объемном тексте православные активисты ссылаются череду скандалов, связанных с немецким певцом. Клип про советскую школу – лишь один из них. Авторы также напоминают, что в клипе «Till the End» персонаж Линдеманна насилует русских женщин, а в тексте песни «Moskau» вокалист сравнивает Москву с проституткой.

ПОСТАВИТЬ «ЗАСЛОН АНТИКУЛЬТУРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ»

«Просим вас поддержать наши усилия и инициировать на законодательном уровне заслон подобным систематическим антикультурным явлениям, обратиться от себя с запросом в прокуратуру, в Следственный комитет, в органы госбезопасности по поводу предстоящего события 26.01.22 г.», - написал депутатам православные активисты.

В своем письме авторы ссылаются и на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который заявил о проблеме «гибридной войны против России».

Председателю СКР стало известно о письме, и он поручил проверить законность запланированного концерта.

- Авторы сообщают, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов, - говорится в пресс-релизе Следкома. - Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить.

Вероятность того, что власти воспрепятствуют концерту Линдеманна, довольно велика. Об этом можно судить, в частности, по прежнему опыту протестов новосибирских активистов. В 2014 году им удалось добиться отмены концерта Мэрилина Мэнсона.

Семь лет назад в Новосибирске отменили концерт Мэрилина Мэнсона. Фото: Виктория МИНАЕВА

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