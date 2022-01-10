Новосибирские активисты нашли в клипе Линденманна порнографию

Активисты просят отменить концерт певца в Новосибирске. Фото: Елизавета СУХОВА

Новосибирские активисты пытаются добиться отмены концерта солиста группы Rammstein Тилля Линденманна. Напомним, выступление запланировано на 26 января. При этом все билеты на VIP-места на этот концерт уже раскуплены.

Члены Новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей утверждают, что программа «Ich hasse kinder» («Я ненавижу детей»), с которой в город приедет фронтмен «Рамштайна», переполнена сценами жестокости. Так, в одноименном с программой клипе немецкого певца демонстрируется советская школа, где в изобилии жестокие сцены и насилие.При этом активисты ссылаются также на предыдущие скандалы, связанные с творчеством певца. К примеру, много шума в свое время наделал клип «Till the End». Новосибирские активисты настаивают на том, что в ролике персонаж Линдеманна насилует русских женщин.

Новосибирские активисты заказали психолого-искусствоведческое исследование этого видеоролика, чтобы выяснить, являются ли некоторые сцены оттуда — порнографией, а также определить, имеет ли клип какую-либо культурную ценность.

— В представленном на исследование материале имеются материалы с порнографическими изображениями. Об этом свидетельствуют следующие признаки: детальное натуралистичное крупноплановое изображение обнаженных половых органов и сцен сексуального характера и аутоэротических действий как стимула для совершения развратных действий, а также как стимул и проявление вуайеризма и эксгибиционизма, не имеющее исторической, художественной или культурной ценности и при этом не предназначенное для использования в научных, медицинских или образовательных целях, — сообщается в заключении экспертизы (копия есть в распоряжении редакции — прим. ред.).

Сам же клип, по заключению экспертов, не несет в себе никакой художественной или исторической ценности. Да и на медицинское или образовательное пособие тоже не тянет.

После жалоб активистов внимание на предстоящий концерт Линденманна обратил глава СК России Александр Бастрыкин и поручил провести проверку доводов общественников.

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