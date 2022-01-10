В Новосибирске раскупили все VIP-места на концерт Тилля Линдеманна

Новосибирцы раскупили все VIP-билеты на концерт, несмотря на протесты активистов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцы раскупили все билеты на VIP-места на концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, несмотря на требования активистов отменить выступление.

В онлайн-кассах выкупили все VIP-столы за 9 тысяч и места класса «Комфорт» на концерт Линдеманна в Новосибирске, запланированный на 26 января. Остались только билеты в фан-зону за 5,5 тысячи рублей, на танцпол за 4,5 тысячи рублей и на трибуны за 6,7 тысячи рублей.

Вход на концерт в «Экспоцентре» разрешен только по QR-кодам. Судя по табличкам «SOLD OUT», новосибирцы с нетерпением ждут концерта, несмотря на возмущения православных активистов, парламентария Рената Сулейманова и главы следкома России Александра Бастрыкина. Они обнаружили в репертуаре Линдеманна фразы, оскорбляющие национальные и религиозные чувства россиян.

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