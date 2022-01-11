В Новосибирске следователи навестили в больнице найденную в коробке у обочины новорожденную девочку

Сотрудники СК принесли девочке необходимые вещи и предметы для уходя за малышами. Фото: Следственный комитет Новосибирской области

Сотрудники регионального следкома навестили в больнице новорожденную девочку, которую в Рождество нашла группа подростков у обочины трассы недалеко от поселка Сосновка. Малышку ребята отнесли родителям, а те уже отвезли ее в медучреждение.

— Наши следователи передали для малышки необходимые вещи и предметы по ее уходу, а также пообщались с медицинскими работниками по вопросам состояния ее здоровья и оказываемой помощи, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Врачи детской больницы поблагодарили за подарки. Фото: Следственный комитет Новосибирской области

Также сотрудники следкома отметили, что будет проведено всестороннее расследование (уже возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ за покушение на убийство малолетнего) и виновные обязательно понесут наказание. А прокуратура внимательно проследит за ходом следствия.

Напомним, что пока идет расследование, семья, спасшая девочку, собирает необходимые документы, чтобы удочерить ее.

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