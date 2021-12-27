Завершено расследование дела бывшего главы ТУАД по Новосибирской области и его заместителя

Обоих чиновников обвиняли в получении взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске завершено расследование дела о взятках в отношении экс-начальника ТУАД Новосибирской области Михаила Чуманова и замминистра транспорта региона Сергея Ставицкого. Об этом сообщили на итоговой пресс-конференции замруководитея Восточного СУ на транспорте СКР Владимир Ануфриев.

— Дело в отношении их соучастников выделено в отдельное производство. То есть, речь идет о посредниках и тех, кто, непосредственно, давал взятки. Один из уличенных в этом предпринимателей, при этом, в рамках досудебного соглашения, сотрудничал со следствием, — пояснил Владимир Ануфриев.

По окончанию расследования Чуманов обвиняется в получении взяток, связанных с оказанием содействия предпринимателям, в том числе и незаконного, в строительстве и ремонте дорог. А что касается Сергея Ставицкого, то следователи выяснили, что он зарегистрировал свой автомобиль на другое лицо и взятки он получал под видом денег за его аренду.

В ближайшее время дело должно будет уйти в суд. Пока что подозреваемые продолжают находиться под стражей.

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