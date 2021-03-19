Появилось видео допроса замминистра транспорта Сергея Ставицкого, задержанного из-за взятки

В отношении Сергея Ставицкого возбуждено уголовное дело. Фото: Кадр из видео

Следователи опубликовали видео допроса задержанного замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. В ролике также присутствовали кадры с обысков на работе и дома у чиновника, на которых видны пачки денег, украшения и ключи от машины. Напомним, его обвинили в получении взятки.

Чиновника обвиняют в получении взятки. Фото: Кадр из видео

— Установлено, что с марта по октябрь 2019 года замминистра транспорта предложил начальнику «Территориального управления автомобильных дорог» регулярно передавать ему взятки. В обмен он обещал свое покровительство, в том числе по службе в интересах начальника «ТУАД», выраженное в надбавках к зарплате, — прокомментировали следственном комитете. — С октября 2019 года по декабрь 2020 года заместитель министра получил от начальника «ТУАД» взятки на сумму 1,5 миллиона рублей.

Сейчас в отношении Сергея Ставицкого возбуждено уголовное дело.

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