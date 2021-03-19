В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело на заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого

Следователи рассказали, в чем обвиняют заместителя министра транспорта. Фото: соцсети

В пятницу, 19 марта, Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Его обвиняют в получении взятки.

— Установлено, что в период с марта по октябрь 2019 года заместитель министра транспорта предложил начальнику «Территориального управления автомобильных дорог» регулярно передавать ему взятки. В обмен он обещал свое покровительство, в том числе по службе в интересах начальника «ТУАД», выраженное в выплате ему максимальных надбавок к зарплате, — прокомментировали в ведомстве.

С октября 2019 года по декабрь 2020 года заместитель министра получил от начальника «ТУАД» взятки на сумму 1,5 миллиона рублей.

Преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в декабре 2020 года сотрудники УФСБ задержали начальника территориального управления автодорог и его брата. Их подозревают в получение взятки больше 5 миллионов от коммерческих организаций.

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