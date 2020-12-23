Полицейские задержали начальника новосибирского управления дорог и его брата: в чем его обвиняют

Начальника и его брата подозревают в получении взятки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске сотрудники УФСБ задержали начальника территориального управления автодорог и его брата. Их подозревают в получение взятки больше 5 миллионов от коммерческих организаций. Возбуждено уголовное дело.

— По предварительной информации, с августа по декабрь 2020 года начальник учреждения лично и через брата получил от двух представителей коммерческих организаций взятки 100 тысяч рублей и 5 миллионов рублей. Деньги ему давали за выполнение госконтрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автодорог Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Сейчас все четверо подозреваемых задержаны. В их квартирах и на рабочих местах провели обыски. задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование продолжается.

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