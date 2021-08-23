Новосибирского экс-замминистра транспорта Сергея Ставицкого оставили в СИЗО

Экс-замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого оставили в СИЗО. Фото: соцсети
Экс-замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого оставили в СИЗО. Такое решение принял Октябрьский районный суд сегодня, 23 августа.
— Октябрьским районным судом Новосибирска удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Сергея Ставицкого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организации совершения преступления и руководстве его исполнении — растрате, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, в результате чего ТУАД причинен материальный ущерб на сумму 1 567 900 руб.), — сообщили в суде.
Суд отказал адвокату обвиняемого в изменении меры пресечения на домашний арест. Так, под стражей Ставицкий пробудет еще два месяца, то есть — до 25 октября 2021 года.
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