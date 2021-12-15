Новосибирского бизнесмена отправили в колонию строгого режима за взятку экс-начальнику ТУАД

Представитель строительных организаций отправится в колонию за взятку экс-начальнику ТУАД Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Представитель строительных организаций отправится в колонию за взятку экс-начальнику ТУАД. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России по Новосибирской области.

Как выяснилось, представитель двух строительных компаний — «Бастион» и «Союздорстрой» — 19 ноября 2020 года передал 5 миллионов рублей экс-начальнику ТУАД Михаилу Чуманову через его брата. Деньги, как указано в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Чуманов получал за «лоббирование интересов коммерческих организаций».

— При приемке выполненных работ на объектах строительства и реконструкции автодорог Новосибирской области, представитель строительных организаций встретился с посредником, которому передал первую часть взятки в сумме 1 миллиона рублей, — дополнили в СУТ СК.

Собранных следствием доказательств оказалось достаточно, чтобы Железнодорожный районный суд приговорил бизнесмена к 2 годам и 8 месяцам заключения в колонии строгого режима за дачу взятки в особо крупном размере.

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