Губернатор Андрей Травников ответил про иск противников QR-кодов

Система QR-кодов в Новосибирской области действует с 12 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Андрей Травников прокомментировал информацию про иск противников QR-кодов о вакцинации от коронавируса в его сторону. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в среду, 15 декабря.

— На меня как на публичного человека пытаются инициировать иски. Я переживу и этот иск. Я в своей правоте уверен. Для того чтобы защитить жителей региона, введение QR-кодов — лучший вариант, чем полное прекращение работы отраслей, — пояснил глава региона.

Напомним, система QR-кодов в Новосибирской области действует с 12 ноября. Предъявлять его требуется в заведениях общепита, гостиницах и домах отдыха, культурных и спортивных мероприятиях, где численность участников составляет более 100 человек, а также в аквапарке. Накануне властями региона также было принято решение о введении QR-кодов для заведений бьюти-сферы. А вот детские игровые комнаты было решено закрыть в конце декабря, чтобы не допускать там скученности детей в каникулярный период. Однако работники детской развлекательной сферы с таким решением не согласны и уже направили на этот счет письмо губернатору.

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