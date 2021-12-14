Губернатора попросили разрешить работу детских комнат в Новосибирской области

Детские центры не согласны с их запретом на работу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В связи с обострением ситуации с коронавирусом в Новосибирской области был принят ряд новых ограничений. В частности организациям бьюти-сферы разрешили работать только по системе QR-кодов. А вот детским комнатам и вовсе запретили работу. По словам властей, это решение должно помочь избежать скопления детей во время новогодних каникул. Однако владельцы детских комнат с такой позицией не согласны. Они составили коллективное обращение к губернатору Андрею Травникову с просьбой разрешить детским комнатам работу.

— Мы соблюдаем все правила, все ограничения, связанные с эпидситуацией в регионе. Сотрудники у нас проходят вакцинацию. И, конечно, требования о полном закрытии нас обескуражили. Это вопрос не только того, что мы будем испытывать практические проблемы, как и любой бизнес. У нас тоже есть арендодатели, сотрудники, которые из-за этих мер рискуют остаться без зарплаты прямо перед Новым годом. Но у нас есть еще и ответственность перед людьми. Многие мероприятия у нас были запланированы давно, а теперь их придется отменять. Ведь заранее никто нас о предстоящих запретах не предупредил, — рассказал КП-Новосибирск представитель одной из сетей детских игровых площадок Новосибирска. — При этом, мы совершенно не считаем, что наша работа будет способствовать какой-либо скученности детей. Поскольку уже действующие ограничения, которые мы соблюдаем, ограничивают количество детей, которые могут находиться у нас в помещениях. То есть, по правилам, должно находиться не более одного человека на 1,5 квадратных метра. И у нас в общем числе не набирается больше 10 человек. То есть, даже в тех же школах скученность больше. Не говоря уже о других развлекательных учреждениях, чья работа запрещена не была.

Сейчас объединенное обращение сразу от нескольких сетей детской развлекательной индустрии уже направлено губернатору Новосибирской области.

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