В Новосибирской области в парикмахерских и салонах красоты введут QR-коды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 декабря, стало известно, что в салонах красоты и парикмахерских Новосибирской области планируют ввести QR-коды. С таким предложением на оперативном совещании в правительстве выступил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Нужно расширить список организаций, допуск в которые можно осуществлять только при наличии документов, подтверждающих вакцинацию от ковида или документов о перенесенном коронавирусе в течение полугода. Предлагаем рассмотреть сферу услуг. В том числе, парикмахерские и салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салон, — сказал Александр Щербатов на оперативном совещании.

По словам, обстановка с ковидом в Новосибирской области остается сложной и напряженной. Так, за минувшую неделю в Новосибирской области выявили 2738 случаев коронавируса, что всего на 28 случаев меньше, чем неделей ранее.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске усилят ограничительные меры из-за ковида. Так, в период новогодних каникул в регионе не будут работать детские развлекательные центры и комнаты.

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