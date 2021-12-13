В Новосибирске планируют усилить ограничительные меры из-за коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 13 декабря, стало известно об ужесточении коронавирусных ограничений в Новосибирской области. С таким предложением на оперативном совещании в правительстве выступил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Ситуация с коронавирусом на территории Новосибирской области остается сложной и напряженной. За прошедшую неделю выявлено 2738 случаев, это несколько меньше предшествующей недели, на 1%. На протяжении 4-х недель мы застыли на одном уровне — не видим значительного снижения заболеваемости, поэтому расцениваем ситуацию, как напряженную и сложную. Кроме того, коэффициенты и показатели, которые характеризуют ситуацию, сложились следующим образом. Коэффициент распространения составляет — 0,99 % — почти 1, что также говорит о нестабильной ситуации. Среднесуточный темп прироста за минувшую неделю не снизился, достиг 0,45%, по-прежнему превышает среднероссийские показатели, — сказал на совещании Александр Щербатов.

В связи с этим, глава Роспотребнадзора предложил губернатору Андрею Травникову усилить в регионе ограничительные меры.

— Мы входим в новый год, поэтому нужно рассмотреть необходимость продления режима повышенной готовности. Кроме того, нужно расширить список организаций, допуск в которые можно осуществлять только при наличии документов, подтверждающих вакцинацию от ковида или документов о перенесенном коронавирусе в течение полугода. Предлагаем рассмотреть сферу услуг. В том числе, парикмахерские и салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны. А также предлагаем внести изменения в постановление правительства Новосибирской области о 70%-ной наполняемости, опять же при наличии вышеуказанных документов. Речь идет об иных учреждениях культуры. Помимо этого, в период новогодних праздников предлагаем приостановить деятельность организаций по предоставлению развлекательных услуг, в том числе игровых комнат, развлекательных центров. Связано это с нарастанием заболеваемости ковидом среди детей, — добавил глава Роспотребнадзора Новосибирской области.

Он также сообщил, что в круглогодичных детских лагерях, сотрудники должны быть привиты. А дети, отдыхающие там, обязаны пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.

Также Александр Щербатов предложил ввести обязательную вакцинацию для работающих людей от 60 лет.

— На этой неделе внесем дополнение в постановление главного санитарного врача Новосибирской области об иммунизации данной категории, работающей категории, по эпидемиологическим показаниям, — уточнил глава Роспотребнадзора.

Андрей Травников поддержал предложения Роспотребнадзора, прокомментировав некоторые из них.

— Предлагаю продлить режим повышенной готовности на весь период зимнего эпид сезона. Что касается новых ограничений, сделать это необходимо. Единственное, чтобы у людей было время подготовиться, решение примем сегодня. Новые ограничительные меры будут введены с 20 декабря, неделя дается на подготовку. Считаю необходимым остановить работу детских развлекательных центров и комнат на период зимних каникул, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом среди детей. Это необходимо на фоне роста заболеваемости ковидом и ОРВИ, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

При этом он поручил разработать меры поддержки для организаций, которые прекратят свою работу.

Губернатор предложил снять ограничения по заполняемости залов, а также ограничения по расстановке столов и посадочных мест.

Необходимые документы будут подготовлены и представлены на подпись Андрею Травникову в понедельник, 13 декабря.

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