В Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до конца зимы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят до конца зимы. С таким предложением на оперативном совещании в правительстве 13 декабря выступил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов. А губернатор Андрей Травников поддержал его.

— Предлагаю продлить режим повышенной готовности на весь период зимнего эпид сезона, — сказал на совещании Андрей Травников.

Также в Роспотребнадзоре предложили усилить ковидные ограничения в Новосибирской области из-за сложной эпидемиологической обстановки. Так, на новогодних каникулах в регионе закроют детские развлекательные центры и комнаты. Также в Новосибирской области введут систему QR-кодов в салонах красоты и парикмахерских. А еще начнут в обязательном порядке прививать работающих граждан от 60 лет.

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