В Новосибирской области введут обязательную вакцинацию для населения старше 60 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 декабря, стало известно, что в Новосибирской области могут ввести обязательную вакцинацию для граждан 60 лет и старше. Такое предложение на оперативном совещании в правительстве сделал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— На этой неделе внесем дополнение в постановление главного санитарного врача Новосибирской области об иммунизации данной категории, работающей категории, по эпидемиологическим показаниям, — заявил он.

По словам Щербатова, эта категория наиболее подвержена заболеванию коронавирусом. Кроме того, среди сибиряков старше 60 лет, больных ковидом, зарегистрирована высокая летальность.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области усилят ограничительные меры из-за неблагоприятной ковидной обстановки.

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