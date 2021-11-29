Новосибирская семья, живущая на яхте с двумя детьми посреди океана, завершила кругосветку

Последние 85 дней в автономном плавании были самыми тяжелыми. Фото: Предоставлено Мариной Клочковой

Новосибирская семья путешественников Клочковых завершила первую в России кругосветку на яхте с детьми. Мама Марина Клочкова рассказала подробности на сайте travely-family.com:

— Кругосветная парусная экспедиция через великие мысы и Антарктиду совершена! Последние дни подарили нам три ливня, за каждый удалось набрать по канистре воды. Так что ситуация с пресной водой стала более управляемой. Ищем, куда пристать прежде, чем вода закончится,- написала Марина Клочкова.

Кругосветка заняли 3 года и 15 дней, за это время были пройдены все океаны, кроме Северного Ледовитого. Путешественники дважды пересекли экватор, прошли все 5 южных мысов планеты, в том числе мыс Горн, мыс Доброй Надежды, мыс Люин. Путешественники пережили два длинных шторма и совершили четыре долгих перехода по 53, 55, 62 и 85 дней.

— Впереди нас ждет пара квестов где и как зависнуть на ремонт, чтобы потом безопасно дойти до Владивостока. Зимой. Через самый большой океан планеты, который более, чем что-либо, закрыт на амбарный замок пандемии. Приключения продолжаются!, — сообщила Марина Клочкова.

Ранее СМИ забили тревогу: семья путешественников терпит бедствие посреди Тихого океана без еды и воды. Почти все страны запретили судам приставать к берегу из-за коронавируса. Однако путешественники смогли завершить кругосветку и опровергли подозрения журналистов, так как смогли рассчитать запасы.

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