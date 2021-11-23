«Помогите, у нас кончилась вода»: семья русских путешественников с детьми застряла на яхте в Тихом океане из-за ковида

Новосибирская семья застряла на яхте из-за закрытия портов в Тихом океане. Фото: предоставлены Мариной Клочковой

Яхта застряла посреди Тихого океана из-за COVID-19. На борту не совсем обычная команда: папа, мама, 19-летняя дочка-шкипер и 10-летняя дочка-юнга. Семья практически обогнула земной шар, но возникло препятствие — локдаун. На нескольких островах русским путешественникам не разрешили пришвартоваться и пополнить запасы еды и воды. Из-за коронавируса. Как Клочковы собирают выгрести из этой ситуации — в материале КП-Новосибирск.

«У НАС КОНЧИЛАСЬ ВОДА»

Для начала познакомимся с необычной семьей из Новосибирска поближе. В двух словах все их путешествие не описать. Супругам Андрею и Марине сейчас 47 и 46 лет. Вместе они уже больше 20 лет, владеют бизнесом по аренде недвижимости. Восемь лет назад они на деньги, отложенные на квартиру, купили яхту «Леди Мэри» в Средиземном море. Сначала Клочковы каждую зиму путешествовали по Юго-Восточной Азии. Такое решение было принято для лечения старшей дочери Насти — у нее была бронхиальная астма. 7 лет назад семья решилась на удивительное путешествие — кругосветку! Притом что маленькой Ладе тогда было всего 3 года. Можно сказать, девочки выросли на яхте. Обучение в удаленном формате для юных путешественниц стало привычным задолго до начала пандемии.

Семья Клочковых оставила Новосибирск ради смелой кругосветки длиной в семь лет. Фото: instagram.com/travely_ana/

Кругосветка Клочковых для России — уникальная. У сибиряков есть все шансы стать первой семьей, прошедшей через великие мысы и Антарктиду. Но из-за пандемии рекорд оказался под вопросом: новосибирцы на яхте терпят бедствие в Тихом океане, написали российские СМИ. Тревогу забил сын известного путешественника Оскар Конюхов, он рассказал, что из-за коронавируса путешественники остались без еды и воды.

82 дня назад семья вышла из Тасмании и ступала на землю только раз — на необитаемом атолле Суворова. Все страны в Тихом океане, кроме Фиджи, закрыты для кораблей. У путешественников кончались запасы провианта, а просьбы к другим странам не давали эффекта.

Даже торговля с весел оказалась запрещена, даже пираты и контрабандисты попрятались.

— Мы прямо просили: «Помогите нам! У нас кончилась вода, мы можем не выжить». Ответ был: «Ищите другую страну», — рассказывает КП-Новосибирск Марина Клочкова. — Таити тоже закрыт для яхт, хотя там в последнее время появилась какая-то хитрая схема захода для обладателей визы Французской Полинезии. У нас визы нет, потому что на момент нашего выхода в море их еще не выдавали. Постараемся заручиться письмом от Русского географического общества о содействии в портах в дальнейшем переходе Тихого. А после нашего ухода из Французской Полинезии дадим делу о неоказании помощи ход, чтобы неадекватные меры закрытых на ковид стран не ставили под угрозу жизни моряков.

В 18 лет Анастасия уже получила корочки шкипера, а младшая Лада стала опытной юнгой. Фото: instagram.com/travely_ana/

СИГНАЛ SOS ПОДАТЬ НЕ ХОТЯТ

Как же выживает семья в условиях дефицита? Тут главное — характер, четкое распределение ресурсов. Есть и обходные пути.

— В подавляющем большинстве случаев купить товары с весел нельзя. Можно только «огородами» заходить на необитаемые острова и рвать там кокосы. Но официально нельзя делать и это. И вот в таких условиях мы идем уже третий месяц, а путь впереди еще длиннее, — призналась КП-Новосибирск Марина Клочкова.

Журналисты «Комсомолки» предложили путешественникам написать в посольство РФ. В прошлом году немало россиян застряли в других странах из-за коронавируса почти без денег. Тогда посольство помогало, даже производили выплаты. Однако отважные сибиряки заверили: справятся сами.

— Спасибо за предложение помочь! Но если подключится посольство, то будут действовать по инструкции: яхта терпит бедствие — ближайший сухогруз разворачивают с курса, и он приходит эвакуировать команду. Нам это не подходит, мы не хотим прерывать кругосветку, — говорит Марина Клочкова.

Путешественники прошли Мыс Горн, Карибы и Антарктиду. До конца кругосветки осталось всего пара недель. Фото: instagram.com/travely_ana/

Получается, если подать сигнал бедствия — заданный маршрут не пройти, рекорд не зафиксируют. А Клочковы уверены: они справятся. Для них шторм и волны, стихия и льды — это настоящие препятствия, а локдаун — просто цветочки.

И все же Марина ведет блог в социальных сетях, рассказывает о приключениях. Подписчики ее странички напугались, ведь трем взрослым с 10-летним ребенком сложно выжить без еды и воды. Однако родственники Клочковых успокоили: Андрей с Мариной уже 7 лет ходят по морям, готовы к любому ЧП. На днях Клочковы угодили в очередную бурю, зато собрали дождевую воду.

— Ребята справляются со всеми трудностями. Попали в грозовые дожди, но уже выбрались! А что касается продуктов — конечно, разнообразия нет, но голод им не грозит, — заверила КП-Новосибирск бабушка детей Галина.

В непотопляемости плана уверены и коллеги-путешественники. Бывалого моряка спасут удочка и грамотный подход к рациону. Вот что говорит знакомый семьи Сергей Якубенко:

— Если считать бедствием то, что им не дали воды на острове Кирибати вопреки всем международным конвенциям о помощи судам, тогда да. Но на самом деле все не очень критично. Небольшой запас воды есть плюс дождевой набрали, на худой конец есть и ручной опреснитель. Короче, до Французской Полинезии, куда они сейчас идут, воды им хватит. Мы на связи. Они пишут, что осталось 300 миль и ползут как черепахи. В общем, все нормально.

Марина пишет книгу о своем путешествии. Фото: instagram.com/travelyfamily.official/

Комментарий путешественника

«КОМАНДНЫЙ ДУХ ВАЖНЕЕ ЕДЫ»

Кругосветный путешественник Анатолий Кулик уверен: сплотиться и выжить в океане помогает только воля к победе.

— Если командный дух упал, то не помогут уже ни еда, ни вода. Конечно, для кругосветки нужен многолетний опыт, годы путешествий и навыков выживания. В кругосветке люди часто устают друг от друга. В порту мы снимали отдельные номера и старались не видеться по 4 — 5 дней. Но семьи — другое дело, это сплочение, воспитание, — прокомментировал КП-Новосибирск Анатолий Кулик.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Без воды можно жить три дня

И все же интересно, сколько человек может прожить в условиях самых жестких ограничений. С этим вопросом мы обратились к диетологу Якову Новоселову. Он напомнил о главном для выживания «правиле трех». Без воздуха можно прожить 3 минуты, без воды — 3 дня, без еды — 3 недели. Но это касается подготовленных людей:

— Обезвоживание наиболее опасно — уже в первые сутки тормозится работа всех систем и органов человека, сгущается кровь, возникает дефицит кислорода, начинается обострение хронических заболеваний. При длительном голодании организм теряет мышечную массу, резко падает сахар в крови, начинается слабость, велик риск отека мозга. Пищеварительные процессы тормозятся, поэтому принимать пищу нужно маленькими порциями. Хотелось бы отметить, что нельзя встать с дивана и сразу отправиться в кругосветное путешествие — нужна подготовка организма. У Клочковых подготовка на высшем уровне.

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