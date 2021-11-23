Родственники новосибирцев, застрявших из-за ковида в Тихом океане, рассказали о состоянии путешественников

Более 80 дней назад Клочковы отплыли из Австралии (на фото) и находятся в море. Фото: предоставлено Мариной Клочковой

Новосибирская семья оказалась отрезана от цивилизации, без запасов еды и воды во время кругосветки. Родственники семьи Клочковых рассказали КП-Новосибирск о состоянии путешественников:

— Ребята справляются со всеми трудностями — попали в грозовые дожди, но уже выбрались и через день подойдут к острову Таити. Надеемся на удачное приземление! А с продуктами — конечно нет разнообразия, но голод им не грозит. Спасибо Конюхову за статью, — рассказала КП-Новосибирск бабушка детей Галина.

Ранее сын известного путешественника Оскар Конюхов признался, что новосибирцы с 8-летней дочкой оказались отрезаны от суши из-за коронавируса. После чего СМИ подняли тревогу. Журналисты «Комсомолки» уже предлагали путешественникам написать в посольство РФ несколько дней назад. Но тогда Марина Клочкова отказалась предавать ситуацию огласке. На то у женщины были причины.

— Спасибо за предложение помочь! Сегодня уже 75-й день в океане, но мы справляемся — нашего резерва воды в очень экономном режиме хватит до Полинезии. Сейчас этот инцидент не надо предавать огласке, потому как есть неофициальные договоренности с несколькими островами, и официальный шум только повредит. Если подключится посольство, то будут действовать по инструкции: яхта терпит бедствие, ближайший сухогруз разворачивают с курса, и он приходит посреди моря эвакуировать команду. Нам так не надо, — поделилась с КП-Новосибирск Марина Клочкова шесть дней назад.

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