Суд закрыл кафе под Новосибирском, где посетители отравились роллами

Пока еще постановление не вступило в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарский районный суд решил закрыть на 30 дней суши-кафе за нарушение санитарных требований. Там после в результате отравления пострадали 72 посетителей.

— В ходе судебного заседания ИП Тырышкин И.В. признал вину в совершении административного правонарушения. Суд, с учетом смягчающего обстоятельства, назначил ИП Тырышкину И.В. наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток, — говорится на сайте суда.

Напомним, в Новосибирской области жители Татарска отравились роллами из местного кафе «Суши-Хаус». Изначально сообщалось о более 20 отравившихся, но с каждым днем цифра постардавших росла. Среди них были и дети. На сегодняшний общее число пострадавших — 72 человека, включая 29 несовершеннолетних. Местная прокуратура и следователи проводят проверки по факту инцидента.

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