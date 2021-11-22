В деле общины Виссариона появилось дополнительное обвинение

Лже-Христу Виссариону (Сергею Торопу) и его подельникам предъявили дополнительные обвинения. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Лже-Христу Виссариону (Сергею Торопу) и его подельникам предъявили дополнительные обвинения. В качестве потерпевших по делу проходит 21 человек.

— Общее обвинение для Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова состоит, как и прежде, в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан и причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, — сообщает телеграмм-канал «Дело Виссариона». — По предъявленному обвинению в деле 21 потерпевший: 1 — средний вред здоровью, 5 тяжкий, 14 человек — причинен моральный вред.

Владимиру Ведерникову также было предъявлено дополнительное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как выяснили следователи, с 2017 по 2019 год Ведерников тратил часть денег, выделенных государством на школу «Истоки». Общая сумма этих трат составила 5 182 839 рублей. В данном случае, речь идет о части 4 статьи 159 УК РФ.

Защита с предъявленными обвинениями не согласна.

Напомним, секта «Церковь Последнего завета» располагалась на берегу красноярского озера Тиберкуль еще с 90-х годов. Виссарион собрал вокруг себя сподвижников, а себя провозгласил «новым Христом» и стал проповедником. Как рассказывали КП-Новосибирск люди, какое-то время прожившие общине Виссариона, там действовали строгие и весьма неоднозначные законы: есть разрешалось только определенные продукты, традиционная медицина и образование отрицались, а мужчинам было разрешено многоженство. Сейчас «проповедников» «Церкви Последнего завета» подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и созданием религиозной организации, посягающей на свободу и здоровье граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нашли в домах у «праведника» Виссариона и его сподвижников: оружие, кучу денег и игрушки для взрослых

Публикуем эксклюзивные фото с обысков (подробнее).

«Голодный сын постоянно плакал: «Мама, сгуляй за хлебушком»: сибирячка 12 лет прожила в общине Виссариона с мужем-ученым

Семья из Новосибирска захватила самый рассвет «Церкви Последнего завета», пережила там голод, любовные треугольники, запреты на врачей и смогла вернуться к нормальной жизни (подробнее).

Лже-Христа Виссариона и его помощников арестовали в Новосибирске, несмотря на их пламенные речи в суде

Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников отправились в СИЗО до 22 ноября (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber