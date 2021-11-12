В Новосибирске в ТЦ «МЕГА» дети ели на полу из-за отсутствия QR-кодов

С 12 ноября пройти в кафе и другие места общественного питания можно будет только по QR-коду.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске посетители ТЦ «МЕГА» заметили детей, которые ели на полу. Сибиряки предположили, что причина в том, что на фудкортах с 12 ноября ввели систему QR-кодов. И теперь поесть в торговых центрах на фудкорте могут только те, у кого он есть.
— В «МЕГЕ» весь фуд-корт обнесли забором и пускают только по QR-коду. Дети нашли выход — просто сели есть на полу, — рассказывает подписчик паблика.
Напомним, для детей пока что не разработана специальная вакцина от коронавируса, и им необязательно прививаться. Соответственно, предъявлять QR-коды несовершеннолетние также не обязаны.
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