В Новосибирске в ТЦ «МЕГА» дети ели на полу из-за отсутствия QR-кодов

С 12 ноября пройти в кафе и другие места общественного питания можно будет только по QR-коду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске посетители ТЦ «МЕГА» заметили детей, которые ели на полу. Сибиряки предположили, что причина в том, что на фудкортах с 12 ноября ввели систему QR-кодов. И теперь поесть в торговых центрах на фудкорте могут только те, у кого он есть.

— В «МЕГЕ» весь фуд-корт обнесли забором и пускают только по QR-коду. Дети нашли выход — просто сели есть на полу, — рассказывает подписчик паблика.

Напомним, для детей пока что не разработана специальная вакцина от коронавируса, и им необязательно прививаться. Соответственно, предъявлять QR-коды несовершеннолетние также не обязаны.

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