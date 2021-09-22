Новосибирский вирусолог призвал вакцинировать детей от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский вирусолог призвал вакцинировать от ковида детей. Александр Чепурнов отметил, что в последнее время вирус стал активнее распространяться среди несовершеннолетних.

— Из-за мутаций коронавирус стал более заразным. Его вариант, который все называют индийским штаммом, стал лучше вскрывать защиту человека. Ему легче найти нужные рецепторы, зацепиться за них и проникнуть в клетку. И он стал цепляться за ранее не болевших людей. В том числе и за детей. И дети начали массово болеть. Это самое неприятное в новом варианте коронавируса, — рассказывал КП-Новосибирск вирусолог. — Поэтому появилась необходимость в детской вакцине. За рубежом уже прививают подростков. Например, в Израиле родителей обязали вакцинировать всех подростков от 12 лет и старше. Государство поставило срок — месяц. Я не знаю, что они используют для детей, но в Израиле для взрослых есть две вакцины — Pfizer и Modern. Нам тоже нужна детская вакцина. Но мы должны думать не только о вакцинации, но и о противовирусных препаратах.

Ученый отметил, что пока что в России нет официально зарегистрированной вакцины от коронавируса для детей. Однако разработки в этом направлении имеются.

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