В больнице умер один из трех мужчин, упавших в яму с кипятком в новосибирском лицее.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Во вторник, 2 ноября, стало известно о смерти одного из трех мужчин, упавших в яму с кипятком в новосибирском лицее № 12. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск сообщили в областной больнице.
— Один из мужчин умер, остальные двое находятся в реанимации, — уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе медучреждения.
Возраст умершего в больнице не назвали, уточнив, что это — частная информация.
Ранее сообщалось, ЧП произошло в подвале лицея. В понедельник, 1 ноября, туда спустились школьный слесарь и два сотрудника СГК. Они планировали проверить теплоузел. Внезапно под ними провалился пол, и мужчины упали в кипяток. Их с тяжелыми ожогами госпитализировали. По факту случившегося проверки проводят СК и прокуратура. В СГК также устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СГК прокомментировали инцидент с мужчинами, упавшими в кипяток в новосибирском лицее
В компании устанавливают причины случившегося (подробности)
Врачи рассказали о состоянии мужчин, провалившихся в кипяток в новосибирском лицее
Их подключили к ИВЛ (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер