В больнице умер один из трех мужчин, упавших в яму с кипятком в новосибирском лицее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 2 ноября, стало известно о смерти одного из трех мужчин, упавших в яму с кипятком в новосибирском лицее № 12. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск сообщили в областной больнице.

— Один из мужчин умер, остальные двое находятся в реанимации, — уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе медучреждения.

Возраст умершего в больнице не назвали, уточнив, что это — частная информация.

Ранее сообщалось, ЧП произошло в подвале лицея. В понедельник, 1 ноября, туда спустились школьный слесарь и два сотрудника СГК. Они планировали проверить теплоузел. Внезапно под ними провалился пол, и мужчины упали в кипяток. Их с тяжелыми ожогами госпитализировали. По факту случившегося проверки проводят СК и прокуратура. В СГК также устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

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