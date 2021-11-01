«Один смог выбраться и набрать скорую»: в новосибирской школе трое мужчин провалились в кипяток

ЧП произошло в подвале. Фото: прокуратура НСО

В новосибирском лицее №12 трое мужчин провалились в кипяток. ЧП произошло рано утром 1 ноября. В школе, пока дети на каникулах, решили устранить течь в подвале. Школьный слесарь туда спустился вместе с сотрудники СГК. Рабочии не ожидали, что под ногами рухнет бетонная плита, и они окажутся в кипятке.

— Предварительно установлено, что утром 1 ноября т.г. слесарь муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №12» и еще двое специалистов СГК проводили осмотр коммуникаций образовательной организации с целью установления утечки в подвале (установлена в ходе мониторинга тепловых сетей). В подвале здания лицея они из-за обрушения бетонной плиты провалились в яму с кипятком, — сообщает областная прокуратура.

Выбраться из кипятка удалось только одному сотруднику СГК. Он, превозмогая боль, от полученных ожогов вылез из подвала и вызвал скорую помощь.

Одному из сотрудников СГК удалось вылезти из подвала. Фото: прокуратура НСО

— Пострадавших доставили в областную больницу в ожоговый центр. Они получили ожоги разной степени тяжести. Сейчас все трое находятся в реанимации и подключены к ИВЛ, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе новосибирской областной клинической больницы.

Пока врачи борются за жизнь мужчин, следователи и прокуратура начали проверку.

— По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — говорится в релизе от Следственного комитета России по Новосибирской области.

В СГК так же прокомментировали ситуацию.

— Мы находимся на связи с семьями сотрудников, компания готова оказать им необходимую помощь и поддержку. В настоящее время теплосеть, подающая ресурс зданию, отключена. В ближайшее время ответственные службы проведут необходимые работы. Мы подадим тепло после устранения ими повреждения, — сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Тем временем к делу подключилось и Министерство образования Новосибирской области. По словам Сергея Федорчука, речи об изменении сроков школьных каникул не идет. Пока что он вместе с остальными выясняет все обстоятельства произошедшего.

КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.

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