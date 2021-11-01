В СГК прокомментировали инцидент с мужчинами, упавшими в кипяток в новосибирском лицее

В СГК прокомментировали провал в кипяток мужчин в новосибирском лицее.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В СГК рассказали подробности инцидента, который случился в новосибирском лицее № 12. Там утром 1 ноября в яму с кипятком упали трое мужчин. По данным компании, пострадавшие обследовали тепловой узел здания.
— В ходе обследования на улице Серебренниковской, 10, провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие госпитализированы, — рассказали КП-Новосибирск в СГК.
В компании добавили, что устанавливают подробности и причины происшествия.
Ранее сообщалось, пострадавших госпитализировали в ожоговый центр. Они находятся в реанимации, в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ.
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