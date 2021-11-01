В Новосибирске трое мужчин провалились в яму с кипятком

Они доставлены в больницу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 1 ноября, при плановом осмотре здания лицея №12 в Новосибирске в яму с кипятком провалились трое мужчин: слесарь лицея и два сотрудника СГК. Инцидент КП-Новосибирск прокомментировала главный врач Станции скорой помощи Ирина Большакова.

— Двое мужчин 54 лет, один мужчина 35 лет, у всех тяжелые ожоги от 50-80%, — сообщила КП-Новосибирск главный врач Станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Пострадавшие доставлены в областную больницу, в ожоговый центр.

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