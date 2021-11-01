Врачи рассказали о состоянии мужчин, провалившихся в кипяток в новосибирском лицее.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Врачи рассказали о состоянии новосибирцев, которые провалились в яму с кипятком в новосибирском лицее № 12. Их госпитализировали в областную больницу, в ожоговый центр.
— Состояние пострадавших — тяжелое. Они находятся в реанимации и подключены к ИВЛ, — рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в пресс-службе областной больницы.
Ранее сообщалось, ЧП произошло в понедельник, 1 ноября, в лицее № 12. Трое мужчин — школьный слесарь и два сотрудника СГК осматривали здание лицея. В подвале под ними провалилась плита, и они упали в яму с кипятком. Известно, двум пострадавшим 54 года, а одному — 35 лет.
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