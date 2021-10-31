В шоу «Битва экстрасенсов» разобрали дело главы секс-секты «Ашрам Шамбалы»*

По фотографии нужно было определить, что это за человек Фото: скриншот из видео

Экстрасенсы разобрали дело главы секс-секты «Ашрам Шамбалы»*. Оно обсуждалось в одном из выпусков «Битвы экстрасенсов». Напомним, что Константин Руднев вышел на свободу в конце сентября. Он провел 11 лет в колонии. 30 лет назад бывший студент машиностроительного техникума объявил себя мессией и послан в этот мир спасать людей. Правоохранителям только в 2010 году удалось задержать мужчину.

На шоу приехали три женщины, состоявшие в секте. На испытании для экстрасенсов повесили 3 фотографии и попросили рассказать, что объединяет этих людей.

— Люди живые. У меня такое чувство было, когда я была в стриптиз-клубе. Мужчина неприятный, голый, сальный, пузатый, король жизни. К таким девочек для развлечений привозят на дачу. Энергетика похоти, разврата. Эскорт или порноактрисы, — отметила экстрасенс Ольга Якубович.

В ходе передачи многие рассказали, что от Константина женщины «натерпелись» и у них в голове была каша.

*Запрещенная на территории РФ религиозная организация.

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