Следователи проводят проверку избиения семиклассницы в новосибирской школе.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирский СК организовал уголовно-процессуальную проверку после избиения семиклассницы в гимназии Первомайского района. Кадры инцидента в пятницу, 29 октября, появились в соцсети.
— Проверка уже установила, 27 октября в школе поссорились две ученицы. Конфликт девочек перерос в драку. Потасовку снял на видео один из очевидцев. Одна из девочек после избиения попала в больницу, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.
Ранее КП-Новосибирск писала, проверки инцидента проводят власти Новосибирской области и прокуратура.
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