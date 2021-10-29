В новосибирской гимназии подростки избили семиклассницу

Драка между девочками произошла в школьном туалете. Фото: Кадр из видео

В соцсетях появилось видео, на котором, по словам его автора, запечатлен конфликт между школьницами, разыгравшийся в одной из гимназий в Первомайском районе Новосибирска. Так, судя по словам людей, девочка, которую избивают на видео, учится в седьмом классе.

— Унижения и травля продолжаются на протяжении нескольких лет. В данный момент девочка находится в больнице с сотрясением головного мозга, — рассказал автор видео в паблике «Инцидент Новосибирск».

Также автор ролика утверждает, что сейчас по данному факту написаны заявления в полицию и Следственный комитет.

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