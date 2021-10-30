Новосибирская прокуратура проверит инцидент с избиением семиклассницы

Девочку травят не первый раз. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске прокуратура начала проверку после сообщения о том, что в одной из местных гимназий из-за конфликта подрались семиклассницы. Одна из них доставлена в больницу с травмами.

— По информации местных пабликов, девочку «травят» и оскорбляют на протяжении долгого времени. В ходе проверки прокуратура города оценит в образовательной организации исполнение законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о защите прав ребенка, — сообщает ведомство.

После проверки будут приняты соответствующие решения и меры реагирования.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором, по словам его автора, запечатлен конфликт между школьницами, разыгравшийся в одной из гимназий в Первомайском районе Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.