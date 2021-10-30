Власти проводят проверку после избиения семиклассницы в Новосибирске

Конфликт семиклассниц длится давно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Правительство Новосибирской области заинтересовалось ситуацией, случившейся в гимназии №8. Там одноклассницы избили ученицу 7-го класса.
— Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав министерству образования области и департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено провести проверку, чтобы выяснить обстоятельств произошедшего, — говорится в официальном комментарии правительства.
После проверки властей будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения. Также будут приняты соответствующие меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.
Напомним, прокуратура уже проводит проверку по избиению семиклассницы, после которой будут приняты соответствующие меры. Впервые об избиении рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск», где автор поста поделился информацией, что девочку затравили в школе, после чего избили. Ребенок сейчас в больнице.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер