Власти проводят проверку после избиения семиклассницы в Новосибирске

Конфликт семиклассниц длится давно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Новосибирской области заинтересовалось ситуацией, случившейся в гимназии №8. Там одноклассницы избили ученицу 7-го класса.

— Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав министерству образования области и департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено провести проверку, чтобы выяснить обстоятельств произошедшего, — говорится в официальном комментарии правительства.

После проверки властей будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения. Также будут приняты соответствующие меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.

Напомним, прокуратура уже проводит проверку по избиению семиклассницы, после которой будут приняты соответствующие меры. Впервые об избиении рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск», где автор поста поделился информацией, что девочку затравили в школе, после чего избили. Ребенок сейчас в больнице.

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